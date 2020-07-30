中国科技部：论文数量和影响因子不可与奖金挂钩

中国科技部通知，从事科研活动的各类科研院所、高校、企业、社会组织等不可将论文发表数量、影响因子等与奖励奖金挂钩等 。

据《经济日报》报道，科技部29日发布《关于进一步压实国家科技计划（专项、基金等）任务承担单位科研作风学风和科研诚信主体责任的通知》。这份由科技部、自然科学基金委发布的文件共提出10项要求，包括要严格执行信息报送制度，不将论文发表数量、影响因子等与奖励奖金挂钩等 。

通知明确，从事科研活动的各类科研院所、高校、企业、社会组织等在承担国家科技计划时，要将科研作风学风和科研诚信建设工作摆上重要日程。

通知强调，要科学、理性看待学术论文，注重论文质量和水平，不将论文发表数量、影响因子等与奖励奖金挂钩，，不使用国家科技计划，比如专项、基金等专项资金奖励论文发表 。

通知要求加强对科研人员的日常教育引导，在年度考核、评奖、评优时要对科研人员的作风学风和科研诚信情况进行考评。

该文件还提到，要加强对突破性科技成果和重大科技进展的审核把关，督促导师等对拟发表的论文严格把好学术关、诚信关。此外，建立并严格执行科研数据汇交制度，确保本单位科研活动的原始记录及时、准确、完整，做到可查询、可追溯。

文件还强调，各有关单位在申请各类科技计划科研项目、创新基地等时，要对落实本通知确定的主体责任事项作出明确承诺。科技部、自然科学基金委将把承诺书作为批复的重要依据并纳入重点核验范围，对不实承诺或违背承诺的，将进行处理并限期整改。