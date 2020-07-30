黄之锋：政权大规模取消参选资格举动无异于选举舞弊

香港前众志秘书长黄之锋今天（30日）在回应12人的立法院选举提名无效时说，“政权大规模”取消参选资格的举动无异于选举舞弊，并指国际社会对中国执政当局本次举动，定必看在眼内。

黄之锋在面簿上说，他在今天下午3时56分收到选举主任的来信，也得知他与其他11名民主派参选人同被裁定提名无效，即被取消参选资格，现正与律师团队研究选举主任的理由，稍后公布。

黄之锋说：“政权的下一步，就是借疫情来取消选举，以‘临时立法会2.0’为军政府开路通过恶法，正式废除仅余制衡的权力，铺路让香港步入‘万年国代2.0’的黑暗时代。”

不过，他认为即使现在的情况“很恶劣”，他对香港人有信心，并说“我们还会有出路”。

黄之锋承诺：“我会承载着选民在最后一次自由选举的授权，以及众人的期望，继续投入本地抗争，同时争取世界与香港人站在同一阵线。”

除了黄之锋之外，其他被选举主任裁定提名无效的参选人包括公民党的郭荣铿、杨岳桥、郭家麒和郑达鸿，热血公民的郑锦满。

其他被裁定提名无效的参选人还包括袁嘉蔚、刘颕匡、梁继昌、何桂蓝、梁晃维、岑敖晖。

特区政府也在官网上说，他们认同和支持选举主任就这12人提名无效的决定，不排除仍有部分获提名人士被选举主任决定提名无效。

港府在声明中说，他们注意到选举主任在其理据中，明确指出在决定获提名人士的提名是否有效时，核心问题是他或她是否符合《立法会条例》的声明要求，即是拥护《基本法》和保证效忠中华人民共和国香港特别行政区。

声明也提到，选举主任指出，参照特区原讼法庭就陈浩天案的判词，在该声明要求下拥护《基本法》的意图，并非仅仅为遵守《基本法》，而更需支持、推广及信奉《基本法》。