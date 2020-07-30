中国批美国是南中国海和平搅局者

中国今天（30日）批评美国是南中国海和平的搅局者，并呼吁美国停止在南中国海采取“军事挑衅行动”。

据中国国防部官网发布的消息，国防部新闻发言人任国强在行例行记者会上，批评美国罔顾南中国海问题的历史经纬和客观事实，“公然”违背美方对南中国海主权问题不持立场的承诺。

任国强说：“（美国）肆意无端指责中国、挑拨地区国家关系，派遣‘双航母’赴南海演习，这充分暴露美方的‘霸权心态’、双重标准。”

任国强指美国以南中国海问题的所谓“仲裁者”自居，其实就是南中国海和平的搅局者、地区合作的破坏者、国家关系的挑拨者。

他也提到，中国对于南中国海诸岛及其附近海域拥有”无可争辩”的主权，这一点有着“充分”历史和法理依据。

任国强说：“我们要求美方停止发表错误言论，停止在南海采取军事挑衅行动，停止对地区国家进行挑拨离间。”

他在最后强调，美国在南中国海“兴风作浪”，只会让中国更加坚定地“乘风破浪”，更加坚定地捍卫自己的主权和安全，更加坚定地维护南中国海的和平稳定。

美国国务卿蓬佩奥13日发表措辞强硬的声明，不仅明确否定中国对南中国海的有关主权声索，并称国际社会不会允许北京把南中国海视为其“海洋帝国”。

另据美国之音报道，美国海军尼米兹号（USS Nimitz）和里根号（USS Ronald Reagan）航空母舰本月也两度进入南中国海展开演习。