台湾前总统李登辉逝世

台湾前总统李登辉今晚（30日）在台北荣总医院病逝，享年98岁。

综合台湾《自由时报》和中时电子报报道，院方发表声明证实，李登辉在晚上19时24分与世长辞。

院方提到，李登辉今年2月8日晚间在家中进食时不慎呛咳，因呼吸困难，紧急送到台北荣总，检查发现有吸入性肺炎及心脏衰竭，后续合并两侧肺部肋膜积水及急性肾损伤，由医疗团队全力照护。

李登辉2月17日傍晚坐轮椅于病房区活动时，突发心因性休克，立即进行CPR急救后使用呼吸器。由于李登辉已98岁高龄，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院过程中反复感染，产生败血性休克及多重器官衰竭，虽经医疗团队全力救治，仍无法挽回。

声明也提到，李登辉家属对于医疗团队辛苦照顾及总统、副总统、行政院长等各界关心，表达诚挚感谢。

总统蔡英文、副总统赖清德、行政院长苏贞昌昨天前往医院探视李登辉。李登辉结缡超过70年的夫人曾文惠也从昨天起一连两天赴北荣探望丈夫，昨天约停留六个多小时后离开，今天则是并未离开，一路陪伴老伴走完人生最后一段路程。

台北市长柯文哲随后在面簿上发文，形容李登辉是“时代的英雄”，“让台湾平顺的从威权政体过渡到民主时代；也在人生权势达到最高峰的时候，急流涌退立下最良好的民主典范”。

柯文哲说：“我认为，李登辉总统在台湾历史上最大的贡献，就是让台湾走向一条没有办法回头的民主之路。我也深信，李总统对台湾历史最大的影响，是重新塑造了台湾的民族性。”

柯文哲认为，李登辉让人敬佩的不仅是政治上的成就，更是睿智的人生哲学，并说李登辉留下的精神，“会由我们接棒传承”。

前总统马英九的办公室回应时说，李登辉曾担任“中华民国元首”与中国国民党主席，带领“国家”与党的发展，包括马英九在内，台湾许多政治人物都曾是他的部属。对于李登辉辞世，马英九感到不舍，并对李登辉妻子及家属致上诚挚哀悼之意。

马英九办公室提到，李登辉继蒋经国解除戒严、开放组党后，进一步推动“国会”全面改选、总统直选，对台湾民主化有其贡献，值得台湾人民肯定。办公室也说，虽然李登辉在卸任后，“政治理念发生巨大转变”，马英九仍感念他对“国家”的付出，也相信历史将有公正客观评价。