仝卓申请行政复核 要求恢复高考成绩

自曝伪造高考考生身份的中国艺人仝卓，已经申请行政复核，要求恢复高考成绩。

仝卓工作室昨天（29日）在微博上质问“某市教育局”是依据哪条法律法规撤销的高考成绩，“一笔一划答的卷子，学籍学历我们不要的，分数凭什么撤销”。

工作室今天声称，仝卓2013年使用真实户籍报名高考，符合山西省当年高考报名条件，不属于不得报名的人员范围。

工作室也指，山西省教育厅6月12日做出通报前，从未与仝卓本人取得联系，核实事实经过，不符合调查程序。通报后超过40天未将处理决定书送达仝卓，不符合通报程序。

工作室在贴文上说：“此次复核，希望山西省教育厅能做出合理处理，给仝卓一个为自己申诉的机会。”

仝卓5月在一次直播中，自曝在参加高考时，把自己往届生身份改为应届生，成功进入心仪大学。事件在中国舆论掀起轩然大波后，中国教育部、中共纪检部门等相继介入调查。山西官方随后在6月12日通报，仝卓2013年的高考成绩无效。

山西省教育厅工作人员今天告诉大众网：“现在我们已经收到仝卓一方的这个诉求，目前正在核实中，核实完会依法依规处理。”

许多网民对仝卓希望恢复高考成绩不以为然，在留言板上写道“报名的身份就是假的，考试成绩无效有问题？”“学籍都是违法的，分数怎么还会保留呢？”不过，也有网民支持仝卓的做法，写到“支持合理维权，分数是卓自己考的”。