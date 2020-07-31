中国水利部要求做好三峡水库调度严防洪水

中国国家防总副总指挥、水利部部长鄂竟平30日主持会商，分析研判长江、淮河、太湖汛情和西南、华南、北方强降雨态势，以及8月份汛情预测情况，对当前及下一阶段洪水防御工作作出安排部署。水利部副部长叶建春参加会商。

据微信公众号“中国水利”报道，会商强调，当前长江、淮河、太湖等江河湖泊水位虽在缓退，但高水位还将持续一段时间，水工程调度和堤防巡查防守工作不能放松；西南、华南沿海和北方地区降雨增多，要做好防范应对工作。

一是统筹做好三峡水库调度。据预报，长江上游四川等地近期将有持续性降雨，三峡水库入库流量后期仍有增大趋势，当前水库水位较高，要统筹考虑上游来水、长江中下游干流和洞庭湖、鄱阳湖退水以及通航需求等各方面因素，进一步加强科学精细调度，尽快降低三峡水库水位，为应对后续可能发生的洪水做好准备。

二是继续紧盯淮河、太湖排水。目前已进入台风活跃期，淮河干流和太湖水位仍较高，要抓住时机，毫不松懈地做好排水工作，努力降低淮河干流和洪泽湖、太湖及周边河网水位，全力避免高水位下遭遇台风强降雨的不利局面出现。

三是严密防范西南、华南及北方地区暴雨洪水。密切监视雨情水情，加强滚动分析预报，抓好中小河流洪水和山洪灾害防御、水库安全度汛等重点工作，保障人民生命安全。预报松花江、辽河流域近期降雨持续，需引起高度关注。淮河沂沭泗水系洪水涨势猛，要特别注意做好防御工作。

四是提前部署做好下一阶段防汛工作。预计8月份，东北南部、华北大部、黄淮、西北中部东部、西南北部西部、华南东部南部及湖北西部等地降雨较常年同期偏多，长江上游可能再次发生编号洪水，长江流域汉江、淮河沂沭泗水系、黄河上中游、海河、第二松花江、辽河等可能发生区域性较大洪水，珠江流域及浙闽地区可能因台风影响出现区域性暴雨洪水。要根据预测情况，提早作出有针对性地防御部署，强化分类指导，督促有关流域和地区做好各项防范应对工作。

目前，水利部仍维持水旱灾害防御Ⅲ级应急响应，有4个督查组在长江流域督导洪水防御工作。