江启臣：李登辉留给许多国民党员复杂感受

国民党主席江启臣肯定了已故台湾前总统李登辉推动民主转型的努力，但也认为李登辉留给许多党员复杂感受。新党前主席郁慕明则评价李登辉是“选做台湾强人”、“难逃民族罪人”。

据台湾《联合报》今天（31日）报道，江启臣说，李登辉任内终止动员戡乱，推动“国会”全面改选、总统直选，并成为“中华民国”第一任民选总统，推动民主转型的影响不能抹灭。

另一方面，江启臣认为，李登辉也曾让国民党走向另一个完全不同的阶段，留给许多国民党员复杂的感受。

江启臣说，李登辉走完其波澜壮阔的一生，爱憎褒贬都随着李登辉的辞世而划下句点，功过评断留待后人，“希望李前总统安息，期盼家属节哀”。

郁慕明则是在面簿上写道，李登辉本来可以是两岸伟人，后来选做台湾强人，最后难逃民族罪人。

郁慕明说，李登辉在开放中国大陆探亲、两岸官方接触之初坐上大位，在关键时刻掌握台湾的大陆政策，并派苏志诚、郑淑敏做两岸密使。

他写道：“本来两岸可以逐渐步上正轨，尤其大陆并无并吞台湾之意，只求共同缔造统一的中国，台湾甚至有机会主导和平统一，但却因为某个我且先按下不表的原因，李登辉两岸政策大转弯，走上‘两国论’之路，更在台湾大搞‘去中国化’教改，台湾从此陷入泥淖。”

郁慕明在最后提到，死者已矣，98岁毕竟是高寿，也是喜丧。愿他的家属节哀，多多保重。