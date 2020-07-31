毛铸伦和王晓波离世 国台办：他们矢志不渝推动统一

中国大陆国台办昨天（30日）对于统派组织中国统一联盟前主席毛铸伦和前副主席王晓波先后离世表示哀悼。

据新华社报道，国台办发言人朱凤莲应询时，赞扬毛铸伦和王晓波“心怀民族大义，矢志不渝推动祖国统一，坚决反对‘台独’，令人敬佩”。

另据台湾《联合报》报道，毛铸伦28日因病逝世，享寿73岁。毛铸伦1947年12月出生，山东省泰安市人，1949年随父亲赴台。先后毕业于政大历史系、政大东亚研究所及纽约哥伦比亚大学，在政治大学读书时参与保钓运动，曾任《中国时报》主笔、《中华杂志》总编辑、中国统一联盟主席等。

毛铸伦1999年访问大陆，当时曾说，大陆执政当局将中国统一联盟视作与台湾民间对话的对象。

王晓波则是在昨天凌晨2时在家中辞世，享年77岁。他生前曾是台大哲学系教授、海峡评论出版社创办人。

海峡评论杂志社总经理方守仁说，王晓波2018年12月中风住院时感染肺炎，返家养病情况稳定，本月14日突然恶化开始肺积水，送院接受治疗。家人在王晓波病逝前两天决定带他回家安宁照顾。

王晓波1943年生于江西省铅山县，曾任教台大哲学系、文化大学哲学系。

王晓波1976年，参与关注两岸关系的《夏潮》杂志，成为主要撰稿者之一，1991年创立《海峡评论》，被外界认为是台湾少数的左派杂志。

台湾教育部2014年推动“课纲微调”，屡次被独派人士抗议是“去台湾化”，引发青年学生占领教育部。当时身为课纲小组召集人的王晓波主张，微调是让课纲更合乎宪法、反对教科书的“去中国化”。