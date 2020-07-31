香港转口内地的半导体量上半年增逾一成

中国计算机芯片进口商正加大通过香港的设备采购，担心美国对香港的制裁将使贸易变得难度显著加大。

据彭博社报道，该媒体使用官方数据计算的结果显示，今年上半年通过香港转口到内地的半导体再出口量较2019年同期增长了11％，几乎是芯片总购买量增幅的两倍。仅6月，转口贸易就增长了21％。香港的贸易平均占中国芯片总进口量的38％以上。

在中国对这个亚洲金融中心开始实施国家安全法之后，美国政府取消了香港的特殊贸易地位，而该贸易地位放宽了包括某些计算机芯片在内的敏感商品的贸易。对于华为、小米或联想集团等买家而言，最坏的情况将导致严重的供应瓶颈。

香港电子科技商会主席蔡剑诚说：“中国客户愿意在制裁的实际生效日之前购买更多的产品，他们为这些商品下的订单比以前更多。”

尽管美国的限制越来越多，但华为已尽力向客户保证芯片供应仍然完好。这家中国最大的科技公司已经储备了足够的库存来应对短期供应中断，但同时也迅速加快了对美国硅替代品的内部研发。然而，华盛顿的制裁意味着“缓存”可能最终用尽。

总体而言，由于担心进一步的供应链冲击，中国公司一直在囤积芯片，数据显示香港通道是一个重要来源。

香港长期以来一直是通往中国内地的技术管道，部分原因是其低税率地位和开放的金融体系。特殊贸易地位还意味着，与跨境的买家相比，那里的公司获得出口许可的可能性更大。