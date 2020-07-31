衡山现“魔性黄盖雕像” 官方承诺将全面整改

中国湖南南岳衡山景区内出现一座“魔性黄盖像”，网传照片中的三国时期东吴名将黄盖雕像跪趴在地上。湖南省道教协会承诺将拆除该雕像并进行全面整改。

据澎湃新闻报道，有网友指出，湖南衡阳市南岳衡山景区神州祖庙内供奉着一座“魔性黄盖像”，该雕像的形象非常“劣质、夸张”。

网传照片显示，东吴名将黄盖的雕像跪趴在石头上。（互联网）

湖南省道教协会会长黄至安7月30日告诉记者，这组雕像现在仍然存在，没有拆除。她表示，南岳道教协会作为神州祖庙新的管理方一定会把原来的雕像拆除，包括整个祖庙都会进行全面整改。黄至安表示，一来雕像本身确实不美观，二来雕像不符合道教文化，所以他们会将原雕像统一换成道教的三位至高神。

雕像拆除的具体时间并没有确定。黄至安介绍，拆除时间需要等待政府批准，再根据相关设计工作量才能敲定。

媒体查询发现，关于“魔性黄盖”的照片最早在2011年已经出现。

衡阳市委统战部网站2016年2月曾发布消息称，南岳神州祖庙座落在南岳华严湖水库水源入口处，占地面积13.1亩，由于多年前的宗教政策和当时的招商环境，此项目得以在南岳景区内落户。作为一个民间信仰场所，虽几经易手，但始终由个人进行运营。在运营过程中，长期采取不正当手段，欺诈游客，影响恶劣，导致游客投诉不断，多次责令整改，严重影响了南岳旅游形象。为抓好景区的提质改造，神州祖庙已正式移交南岳道教协会统一管理。

衡阳市委统战部介绍，为做好神州祖庙回收移交工作，南岳区委、区政府多次召开协调会，2016年2月6日，南岳区道教协会以1998万元（人民币，391.74万新元）回收了神州祖庙。

黄至安透露，神州祖庙移交到南岳道教协会的实际时间其实是2018年2月10日，“道教那两年有太多活动需要举办，政府那边也有很多手续需要办理，再加上各种历史原因没有解决好，所以暂缓移交。”