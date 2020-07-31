中国批英国就涉港问题指手画脚

中国今天（31日）指责英国不顾中国“严正立场”和一再交涉，就涉港问题指手画脚，并呼吁英国立即停止干涉香港事务。

中国驻英国大使馆是在官网上针对英国外长拉布谈及12名香港立法会参选人被裁定提名无效，做出上述回应。

使馆发言人批评英国干涉香港事务和中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人认为，香港选举主任对一些人士参选立法会做出提名无效的决定，是严格根据基本法、香港国安法和香港选举法律办事，理据充足，合法合规。

发言人说：“在‘一国两制’框架下，参选香港特别行政区立法机关议员，参选人必须真心实意地拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区。”

使馆指责被裁定提名无效的人士参选的目的，不是为了效忠香港特区，也不是为了维护“一国两制”。

使馆说：“这些被决定提名无效的人士，其言行均突破了法律底线，有人公开鼓吹‘港独’、‘自决’；有人乞求外部势力制裁香港，干预香港事务等等。”

发言人提到，承担重要宪制责任的香港特区立法机关，“绝不容许这些人登堂入室，绝不容许这些人肆意瘫痪特区政府、颠覆国家政权”、破坏“一国两制”、破坏香港繁荣稳定。

英国昨天（30日）谴责香港选举主任裁定12名立法会参选人的提名无效，并指这些参选人“很明显地”因他们的政治观点而被禁止参选。

英国外交部长拉布说，这些参选人因政治观点而被取消参选资格，“破坏‘一国两制’的完整性”，以及在英中联合声明和《香港基本法》下受到保障的权利和自由。