中国驻印大使：中印关系稍有不慎 就有打破杯子风险

中国驻印度大使孙卫东表示，中印关系发展又到了关键时刻，稍有不慎，就有“打破杯子”的风险。越是在这个关键时刻，双方越应该审慎、冷静、理性地处理两国关系。

据观察者网报道，中国驻印度大使馆发表文章说，孙卫东7月30日在印度中国研究所（ICS）举行主题为“中印关系的前行之路”视频研讨会上，发表题为《传导两国领导人共识，推动中印关系重回健康稳定发展轨道》主旨演讲。

孙卫东强调，在当今时代背景下，中印作为相邻的两个最大发展中国家这个基本国情没有变，中印互为伙伴、友好合作、共同发展的方向没有变，中印谁也离不开谁的大格局没有变。这“三个没有变”是我们对当前中印关系的基本判断。正是基于这个判断，中国的对印基本政策没有改变。

孙卫东着重阐述了对中印关系几个关键问题的看法。一是中国坚持和平发展，不是印度的“战略威胁”。二是中国坚定维护国家主权，绝不搞侵略扩张。三是中国主张合作共赢，反对“零和游戏”。

孙卫东还强调，中印关系就像一个精美的工艺杯，做成这个杯子需要耗费几代人的心血和智慧，然而打碎它却用不了几秒钟。现在中印关系发展又到了关键时刻，稍有不慎，就有打破杯子的风险。

他表示，越是在这个关键时刻，双方越应该审慎、冷静、理性地处理两国关系，始终坚持向前看、向前行，坚决避免因为误判形势而使双边关系陷入猜忌和对抗的漩涡。中印友好符合两国的根本利益，是人心所向、大势所趋，不应因一时一事的困难就停滞不前甚至发生逆转。

该研讨会由印中国研究所所长、印度前驻华大使康特主持，印前高级外交官、学者、媒体代表约200人参加。

中印在1962年曾打过一场短暂的边境战争，中国是印度长期敌人巴基斯坦的亲密盟友。中国周四警告说，中国与印度的经济“被迫脱钩”将对两国都造成伤害。