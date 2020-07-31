香港6月楼价疫情下仍创10个月新高

尽管在疫情及经济衰退的阴霾下，香港住宅楼价依然反覆向上。

据路透社报道，港府周五（31日）公布数据显示，6月份私人住宅楼价指数升至10个月来高位；同时上半年住宅成交每月拾级而上，但落成量没能配合，未来三至四年私人住宅潜在供应按季减少3.2%至9.2万个的四年半新低。

莱坊执行董事兼估价及谘询部主管林浩文表示，楼价数据符合预期，但并未反映近日疫情反弹的影响，估计楼市调整仍然持续。他说：“现在房地产市场十分‘畸形’，住宅楼价仍然高企，但租金已因经济下跌情况而持续向下调整。”

因政府数据有所滞后，通常反映前一、两个月的市况。

香港第二季本地生产总值（GDP）按年下跌9.0%，仍徘徊纪录“最差”水平附近；因疫情重挫本地需求，私人消费开支跌幅加剧，对外需求亦持续疲弱。

最新6月份的私人住宅租金指数报179.4，较5月的逾三年低位微升0.5%，主要受面积99.9平方米以下中小型单位租金上升带动，而100平方米以上的大型单位租金则进一步下滑。6月份私人住宅楼价指数报386.1，按月升0.1%，较5月2.2%的升幅明显收窄。今年上半年，楼价累积升1.8%。

国际房地产服务商第一太平戴维斯昨天发布的世界主要城市住宅价格指数显示，在疫情冲击下，香港优质住宅楼价上半年下跌4.2%，但每平方尺价仍高达4440美元（6081.8新元），贵绝全球。