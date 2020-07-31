涉秦岭案的陕西省委原书记赵正永被判死缓

中共陕西省委原书记赵正永被判死刑，缓期二年执行。

据天津市第一中级法院微信公号报道，天津市一中院以受贿罪判处赵正永死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

赵正永当庭表示服从法院判决，不上诉。

法院经审理查明，赵正永2003年至2018年利用职务上的便利，为单位和个人在工程承揽、企业经营、职务晋升、工作调动等事项上谋取利益，单独或伙同其妻等人收受财物，共计折合人民币7.17亿余元（1.41亿新元）。其中2.9亿余元尚未实际取得，属于犯罪未遂。

法院认为，赵正永的行为构成受贿罪，且数额特别巨大，情节特别严重，社会影响特别恶劣，给国家和人民利益造成特别重大损失，论罪应当判处死刑。

不过，鉴于赵正永收受部分财物系犯罪未遂，如实供述全部犯罪事实等，对其判处死刑，可不立即执行，遂作出上述判决。

据《南方都市报》报道，赵正永是退休10个月后被查的，中共中央纪委国家监委网站1月15日发布消息说，赵正永正接受调查。在他被查前一周，中国央视1月9日播出新闻专题片，讲述秦岭违建别墅整治始末。

秦岭违建别墅破坏生态环境情况于2014年3月被媒体曝光。专题片透露，从2014年5月到2018年7月，中央先后六次就“秦岭违建”作出批示指示，但由于地方政府“清查不实”“整治不实”“监督检查不实”，致使落实效果一直不佳。

专题片中，十余位陕西官员出镜专题片进行反思，不过当时任陕西省委书记赵正永并未在专题片中露面。

《中国纪检监察》杂志曾报道：已经落马的陕西省委原书记赵正永2014年在任时接到中央批示，却没有在省委常委会上进行传达学习，也没有进行专题研究，只是简单地批示省委督察室会同西安市委尽快查清、向中央报送材料，导致违建别墅问题长期整而未治、禁而不绝。

该杂志写道，讽刺的是，赵正永在2014年3月还曾发表署名文章，大谈“杜绝在贯彻中央决策部署上打折扣、做选择、搞变通”，甚至还写“无论制定的目标多么宏伟，给出的承诺多么诱人，如果说而不做、决而不行、抓而不紧，就等于零”。他以严重违纪违法行为向党和人民交上了“零分”答卷，也被定格为可耻的政治两面人、两面派。