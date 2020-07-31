崔天凯：中国仍愿本着善意和诚意发展中美关系

中国驻美国大使崔天凯认为，中国根据对等原则，要求美国关闭驻成都总领馆，是主权国家的应有权利，但中国仍愿本着善意和诚意发展中美关系，希望美国能重回中美关系发展的正轨。

中国驻美大使馆官网昨天（30日）刊登了崔天凯在美国政治新闻网站“政坛网”（Politico）发表的文章中文版本。

崔天凯在文章中写道，美国务院“悍然”要求中国限时关闭驻休斯敦总领馆，这一国际外交实践中“罕见的举动令世人震惊”，并指责此举将给领区人民申办领事证件造成不便，阻碍双方人文交流，损害两国合作。

崔天凯说：“从大背景看，这只是一段时间以来美方一些人妖魔化中国、制造中美意识形态对抗的一步而已。然而，无知、傲慢、短视甚至仇恨不能成为对外政策的基础。”

他指责“有人企图全盘否定美历届政府对华政策，但两国交往的历史应予铭记”，并提到上世纪70年代基辛格秘密访华，尼克松和毛泽东、周恩来打开中美重新交往的大门。

崔天凯说：“两国建交就是基于尊重彼此不同制度，尊重彼此核心利益。此后40多年双边关系发展历程有顺境也有曲折，一再证明中美合则两利、斗则俱伤。而遵循上述原则是中美关系不断发展并造福两国人民和世界的基础。”

他也批评“还有一些人包括美方一些政客”企图在中国人民和中国共产党之间搞对立，并说“这注定不会得逞”。

如果非要选边站队，崔天凯认为，中美乃至所有国家都应选择站到“历史正确一边”，做好自己的国家治理，并推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

他提到，中美关系的前途命运还是在对话合作，实现不冲突不对抗，相互尊重，合作共赢，中国的对美政策没有变化。

他说：“本周中方根据对等原则要求美方关闭驻成都总领馆，仅是对美方关闭中国驻休斯敦总领馆的正当和必要反应，符合外交惯例，也是主权国家的应有权利。”