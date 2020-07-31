海底捞又一店面筷子出问题 被指未及时清洗

全球最大火锅连锁餐厅海底捞的杭州店面筷子检出大肠菌群后，杭州另一家店又被指筷子消杀记录有缺失，且用过的筷子未及时清洗。

据《新京报》报道，今日（7月31日）流传的网络视频显示，浙江杭州市场监管局突击检查杭州一家海底捞火锅店发现，筷子消杀记录有缺失，且用过的筷子未及时清洗。

工作人员7月30日检查时，门店的迎宾人员表示“先跟公司报备一下，让公司知晓一下。”

随后检查人员进入该店，发现盛放餐具的容器底部已经堆在筷子上面，筷子上面还残留有菜叶状物质。在视频中，海底捞的工作人员解释说，这些筷子都是“待洗”的。“筷子是夜班在洗，白班的不洗，白班的只需要把脏筷子收回来。”

据介绍，夜班工作人员的上班时间是晚上8点半，洗筷子的水会烧到80度以上，然后再晾干。另据视频中海底捞员工提供的监控画面显示，7月30日2时32分，一位员工正在冒烟的大锅中清洗（煮）筷子。

不过，杭州市市场监管局工作人员在检查上述海底捞火锅店的餐具消杀记录表时发现，7月30日并未有相关记录。杭州市市场监管局提醒，使用完的餐具最好要及时清洗，尤其是现在正处于夏季高温，长时间不清洗容易滋生细菌。

很多网友在该条视频下留言表示，这种突击检查“越多越好，突击检查才能直接发现问题。”也有网友认为，餐饮企业的卫生问题是“顽疾”，“海底捞这样的大企业除了做好服务，更应该在细节方面做得更好，否则很容易‘砸牌子’”。

7月以来，海底捞火锅因为食品安全和卫生问题已经两次道歉。有消费者7月12日在济南海底捞连城广场店就餐时，在乌鸡卷中吃出硬质塑料片。7月20日晚，海底捞火锅官方微博称，对顾客消费时遇到的情况表示非常抱歉，问题食品系供应商工厂灌装环节员工操作不规范，导致产品标签掉落到产品中。

杭州市市场监督管理局7月中旬公布不合格食品通告显示，海底捞火锅杭州富春新天地店使用的筷子检出大肠菌群。7月29日，海底捞方面表示，对该店的抽检不合格现象深表歉意，集团食安部门也委派专人及专业机构到门店现场进行监督抽查，对存在问题的门店将直接处罚店经理。