谭耀宗：中国反制下 持BNO港人或失永久居留权

中国全国人大常委谭耀宗认为，对于英国允许拥有英国国民（海外）护照（BNO）身份港人入籍的行为，中方反制措施可包括令持BNO护照的港人放弃中国公民身分，这可能影响其香港永久性居民身份。

据《明报》报道，《中国国籍法》第三条规定，中国不承认中国公民有双重国籍。人大常委于香港回归前的1996年5月，允许持BNO护照的香港居民可继续持“英国政府签发的有效旅游证件”去旅行，有外国居留权的人亦可持有关证件去旅行。

谭耀宗分析说，中央政府当年是以较宽松的方式，处理持外国护照甚或居留权的港人，但英国月中公布允持BNO港人居留，满五年后可申请定居的行为，违背回归前英方“持BNO不享英籍”承诺，导致中国外交部作出不承认BNO为“旅行证件”的说法。

中国外交部发言人汪文斌23日在记者会上表示，将考虑不承认BNO护照作为有效旅行证件。

谭耀宗分析，若中央不视BNO为“旅行证件”，即视之为与国籍有关的证件，在不容许“双重国籍”下，中央可能会迫使持BNO人士二选一︰一是放弃BNO身份，二是放弃中国公民身份，后者有可能影响其香港永久性居民身分。

谭耀宗重申，中央目前尚未有相关决定，“但保留有关做法”，一切要之后再作决定。