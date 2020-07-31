台官员：拟向美采购100辆自走炮 最近或定案宣布

继美国售台108辆M1A2战车之后，台湾向美采购新型自走炮车案也正在进行中。

据《自由时报》报道，台湾台湾政府高层官员指，台湾计划向美采购100辆M109A6帕拉丁型自走炮，有望近期内定案宣布，军方希望这项军购案赶的及列入年度国防预算内，预计采购金额达到台币172亿6500万元（新台币，下同，8亿1663.59万新元）。

台湾高层官员介绍，这项军购案若经核定，军方规划的采购期程是从2021年度开始执行，原规划要到2032年完成，不过另有一个说法是希望缩短期程，争取在2027年完成。

台湾陆军炮兵部队现役的火炮主力，包括M109A2及A5自走炮、M114轮型牵引炮，以及M110A2自走炮，装备都已超过年限，最年轻的是M109A5，已经服役21年，最久的是M114牵引炮，服役68年，军方早在2002年就规划要换装新型火炮来取代旧炮。

经过近18年的要买自走炮还是牵引炮等路线讨论，及数量金额规划调整之后，去年在决策高层拍板下，军方终定敲定换装新型火炮为自走炮型，并确定为美军现役的M109A6型自走炮。

政府官员今天透露，M109A6为美军炮兵部队的现役装备，美军部分炮兵部队目前已换装为最新型的M109A7型，因此，台湾军方除向美方提出要采购100余辆M109A6自走炮之外，也与美方协调军售协议上保留换购一定数量M109A7型自走炮的空间，以强化台湾联合反登陆作战战力，美方对此并未表示异议。

据报道，M109A6自走炮性能优越，与台湾现役的M109A5相较，A6型具有独立接战能力，不用等待射击指挥车下达指令，而从单频地空无线电系统接获射击命令、完成射击准备到第一发炮弹发射，仅需不到一分钟时间。