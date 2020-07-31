据报字节跳动考虑将中国事业在香港或上海上市

熟知事况的消息人士透露，中国科技业巨擘字节跳动正考虑将国内事业在香港或上海上市。

据路透社今日（31日）报道，消息人士说，在这两个上市地点中，公司倾向选择香港。字节跳动目前也同步研究将规模较小的中国以外业务在欧洲或美国上市的选项，这部分业务包括没有在中国推出的TikTok。

这家成立八年的科技和媒体公司原先希望将包括TikTok和其他业务合并后整体在纽约或香港上市。但其中一位知情人士说，字节跳动一直在与香港交易所就中国业务的上市事宜进行磋商。另外两名知情人士说，该公司也在与中国证券监管机构讨论上市事宜。

路透此前报导，字节跳动的大部分收入来自中国。一名消息人士称，2019年的收入约为160亿美元（219.16亿新元）。

消息人士透露，如果在香港或上海科创板市场独立上市，中国业务的估值可能超过1000亿美元。

对中国业务计划进行评估之际，正值美国监管审查的担忧日益升温。另外，有关中美之间的2013年审计协议是否依然有效也充满不确定性。该协议支持中资企业赴美上市。

接受采访的人士说，有关将整个业务拆分成两个上市公司的想法，以及对于上市地点的讨论仍处于初步阶段，还可能会有变化。由于相关信息并未公开，这些人士要求匿名。

目前一些字节跳动的重量级投资者寻求以500亿美元收购TikTok，也使问题更加复杂。TikTok面临来自美国监管机构的压力，后者曾谈到要禁用TikTok，或是要求字节跳动将其卖出，因怀疑中国当局可能会迫使TikTok所有者上交美国用户资料。

字节跳动未予置评。香港交易所表示，不会就个别公司置评。中国证监会没有回复置评请求。