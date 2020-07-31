苹果承认新机发布恐延期 料两成iPhone升级需求来自中国

苹果首席财务官梅斯特里（Luca Maestri）说，供应链可能会令苹果公司通常在9月下旬发布的新iPhone面临数周延迟。分析师们认为，中国仍是苹果公司最关键的市场，我们预计未来20%的iPhone升级需求来自该地区。

据第一财经报道，苹果公司周四（30日）盘后公布了好于预期的财报，尽管疫情对全球经济造成重大打击，但苹果在上一个财季中的销售达到597亿美元（818.43亿新元），同比大增11%，高于分析师预期。其中iPhone销售达到264亿美元，同比增长1.66%；服务业务收入132亿美元，同比增长15%；智能可穿戴产品销售同比增长16.7%至64.5亿美元。

财报发布后，苹果盘后股价大涨6%。今年以来，苹果股价累计涨幅超过30%。当天包括谷歌、 面簿和亚马逊在内的其他几大科技公司也公布了财报，当天四家科技巨头市值增加了2000亿美元。

梅斯特里承认，供应链可能会令苹果公司通常在9月下旬发布的新iPhone面临数周延迟。但高管们预测，苹果公司的产品销售仍将保持强劲。苹果CEO库克（Tim Cook）说，在4月份出现供应中断后，苹果产品在5月和6月两个月中销量开始回升，这受益于4月推出的399美元的iPhone SE的强劲表现。

库克还说，目前的经济刺激措施对苹果公司是有帮助的，苹果将不仅仅专注于美国市场，而是会在更广泛的市场寻求增长。

过去的一个财季， 苹果公司在大中华区的销售强劲，逆势增长2%至93.3亿美元。华尔街投行Wedbush分析师艾维斯（Daniel Ives）认为：“中国仍是苹果公司最关键的市场，我们预计未来20%的iPhone升级需求来自该地区。”

同日，研究机构Canalys周五发布数据显示，在过去的第二季度，苹果手机中国出货量达770万部，同比大增35%。Canalys将苹果iPhone在中国的增长归功于电商渠道。

不过苹果仍然面临中国本土手机厂商的激烈竞争。华为第二季度中国出货量达到4020万部，市场份额进一步扩大到44%，vivo、OPPO和小米紧随其后。

Canalys分析师刘思熠介绍：“5G智能手机正在蓬勃发展，第二季度中国5G手机出货量达到3900万部，比第一季度大幅增长了260%，本地品牌正在推动5G在其产品组合中的渗透，中国5G套餐用户7月份已经突破了1亿。”

针对苹果推迟5G手机发布是否会不利于其在中国市场的竞争，Canalys移动业务副总裁彭路平对记者说：“我们认为如果苹果5G手机的延迟时间只是几周的话，那么也不会产生很大的影响。” Canalys预测，今年中国5G手机出货量将达到3.25亿部。