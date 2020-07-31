中国水利部：长江上游下月或再发生编号洪水

中国水利部预计，8月份长江上游可能再次发生编号洪水。洪水编号指的是，流域取定一个标准水文站，当洪峰超过这个水文站的警戒水位时，就给这场洪水编号。

据第一财经今日（31日）报道，中国水利部在部署当前及8月份洪水防御工作时强调，当前长江、淮河、太湖等江河湖泊水位虽在缓退，但高水位还将持续一段时间。另外西南、华南沿海和北方地区降雨增多，要做好防范应对工作。

会议强调，防范应对工作一是统筹做好三峡水库调度。要统筹考虑上游来水、长江中下游干流和洞庭湖、鄱阳湖退水以及通航需求等各方面因素，尽快降低三峡水库水位，为应对后续可能发生的洪水做好准备。

另外，会议要求紧盯淮河、太湖排水。努力降低淮河干流和洪泽湖、太湖及周边河网水位，全力避免高水位下遭遇台风强降雨的不利局面出现。

会议还要求严密防范西南、华南及北方地区暴雨洪水。预报松花江、辽河流域近期降雨持续，这需引起高度关注。淮河沂沭泗水系洪水涨势猛，要特别注意做好防御工作。

水利部还要求提前部署做好下一阶段防汛工作。

水利部预计，8月份中国东北南部、华北大部、黄淮、西北中部东部及湖北西部等地降雨较常年同期偏多，长江上游可能再次发生编号洪水，长江流域汉江、淮河沂沭泗水系、黄河上中游、海河、第二松花江、辽河等可能发生区域性较大洪水，珠江流域及浙闽地区可能因台风影响出现区域性暴雨洪水。

目前，水利部仍维持水旱灾害防御Ⅲ级应急响应，有四个督查组在长江流域督导洪水防御。