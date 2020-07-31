苏州三星电脑裁员千人 苏州园区回应：保障员工权益 协助企业转型

苏州工业园区回应苏州三星电脑裁员一事，表示已指导企业与员工沟通，通过协商方式依法处置劳动关系，维护员工合法权益，并协助企业研发转型。

作为入驻苏州园区的第一家外商投资企业，苏州三星电子电脑于2002年9月在苏州成立，三年后把笔记本电脑生产线全部移至苏州。

该公司前天（7月29日）发布通告，宣布裁员，仅保留研发部门。

通告说，三星总部调整发展战略，对电脑生产产业进行转型升级，接下来将专注研发工作，做大做强PC研发，以获得新的竞争优势。

据了解，此次涉及的员工人数约1100人，补偿方案今天下午公布，员工之前对公司战略调整有心理预期。

苏州工业园区劳动和社会保障局副局长刘洪群表示，下一步劳动部门将积极开展就业帮扶，全力以赴帮助相关人员实现再就业。

园区高贸区管委会副主任孙静霞表示，园区对三星电脑战略发展转型表示理解和支持，这与园区产业由“制造”向“智造”转型升级发展战略也一致。

今年上半年，园区新设立外资项目117个，完成注册外资20.7亿（美元，下同，28.3亿新元），同比增长149%，实际使用外资12.8亿美元，同比增长196%，外贸“逆势上扬”。

新增的117个外资项目中，战略性新兴产业项目占比约75%，包括冠病病毒检测试剂盒等，另还有一批区域总部落地。