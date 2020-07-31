中国鼓励外商投资参与生产性服务业等

中国国家发展改革委和商务部周五（31日）通知，就“鼓励外商投资产业目录”公开征求意见，这与2019年版比本次鼓励目录增加125条，即进一步鼓励外资参与制造业高质量发展和投向生产性服务业；以及植物蛋白仿生肉食品开发等。

据路透社报道，发改委网站发布关于修订《鼓励外商投资产业目录》的说明称，本次修订总体考虑是条目上只增不减，修改76条，主要是扩展原条目涵盖领域。

在鼓励参与制造业发展方面，目录新增或扩展原材料、零部件、终端产品制造等条目；鼓励投向服务业方面，全国目录新增或扩展研发设计、商务服务、现代物流、信息服务等条目。

目录还进一步鼓励外资投向中西部地区。中西部目录根据各地扩大开放和招商引资需要，新增或扩展了有关条目。中西部目录内的部分会展、物流、电子商务相关条目调入全国目录。

路透对比2019年版发现，服务业方面，在批发和零售业增加了跨境电子商务零售中心，在信息传输、软件和技术服务业，新增在线教育、在线医疗、在线办公系统开发与应用服务，各类专业资产交易平台建设、经营等。

目录还鼓励外资参与种畜禽和水产苗种繁育（不含中国特有的珍贵优良品种），以及植物蛋白仿生肉食品开发、生产。在非洲猪瘟对中国猪肉供应造成冲击后，中国加大肉类和仿生肉的供应。

总体而言，全国鼓励外商投资产业目录增加56条，修改40条；中西部地区外商投资优势产业目录增加69条，修改36条。

今年正值中国“十三五”（第十三个五年计划）收官、“十四五”将启。面对不稳定性不确定性较大的国内外环境，周四中国中央政治局会议提出，必须从“持久战”的角度看待面临的中长期问题，因此给出的“国内国际双循环”的指导方针事实上也更着眼于中长期，而非单纯局限在下半年的经济工作。而“双循环”核心仍是改革开放。