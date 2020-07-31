前香港警务副处长任达荣：与港英时期比警方已非常克制

在香港反修例风波中，截至今年上半年，近万人涉及违法被捕。前香港警务处副处长任达荣受访时表示，去年的暴力行为较回归前的骚乱更加激烈，但警方的处理非常克制。

据香港中通社今日（31日）报道，回顾过去一年，任达荣表示，香港警方受到极大挑战。具体表现在，警方处理的“黑暴”事件涉及多项激烈行动，包括被投掷汽油弹、砖头、玻璃瓶甚至淋泼腐蚀性液体，而暴力也不断升级；警方在处理袭击时，还要面对包括立法会议员在内的人士的阻扰。

他透露，有案件显示，去年有一段时期，警方曾被截听通讯系统，一些拥有专业知识的人士甚至利用搜索定位工具，来窥探监控警方车辆，行动中的人员调配、行动路线或泄密；但经过几个月的不断检讨和提升，警方已查漏补缺，行动明显变得畅顺，也更有效率了。

任达荣从警约37年，直接从事或主管过34个警务岗位。在港英政府时期，任达荣官至总警司，并在香港回归前，开始担任香港警察机动部队校长。

他介绍，校长的一项重要职责，便是训练警务人员如何去处理游行、示威及暴动。而回归之前，香港警方曾两度处理爆发于越南船民营中的较大型骚乱。当时的难民也涉及投掷石头、玻璃瓶，泼开水、热油，甚至出现一些汽油弹。

任达荣说：“警方的策略是，如果（难民）扔汽油弹，我们就要用真枪还击。”警方当时配备的枪械包括可进行远距离射击的来福枪、能对暴徒造成较为严重伤害的散弹枪，以及可致人断腿的木弹等。但这些武器自回归之后警队便几乎没有再使用过，而是引进了杀伤力较小但能处理到现场形势的海绵弹、布袋弹等。

任达荣说：“相对来讲，去年的‘黑暴’行动远远比越南船民的行为更加激烈，但警队在处理修例风波时，已经非常克制了。”

在整个社会层面，任达荣认为，相较于港英政府时期，香港回归后自由度和透明度都得到很大提升，但这些被部分别有用心的人士利用。

他以刑事调查中的窃听为例，称以前执法人员申请窃听，只需港督便可批核；而在处理涉及政治的案件时，疑犯可被无时限地拘捕；完成调查后，疑犯或就此“被失踪”，无透明度可言，亦没有法律保障。

至于回归之后，任达荣说，通过相关立法，申请窃听需法官批准，变得更为困难，而涉及到有政治背景的案件几乎不可能成功申请。但这也造成了过去23年间，香港在维护国家安全上出现很大漏洞；香港国安法的及时出台，填补了这个漏洞，为警察执法提供依据和底气，相信可起到立竿见影效果。