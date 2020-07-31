中国批蓬佩奥试图把国际社会绑上反共反华战车

中国今天（31日）批评美国国务卿蓬佩奥之流出于冷战思维和一己私利，试图把国际社会绑上反共反华战车。

据中国澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上指责蓬佩奥一再散布各种攻击抹黑中国的不实之词，“其转移视线、服务一己政治私利的用心昭然若揭”。

汪文斌说：“蓬佩奥攻击中国的言论罔顾事实、颠倒黑白，完全是政治谎言的‘大杂烩’”。

他也提到，无知、傲慢、短视甚至仇恨不能作为外交政策基础。

汪文斌说：“美国一些政客的反华言行只会让中国人民更加紧密团结在中国共产党周围，奋力实现中华民族伟大复兴的中国梦，同各国人民一道奋力开创人类命运共同体的观念革命未来。”

据路透社报道，蓬佩奥昨天在参议院外交委员会听证会上认为，与中国打交道的方式正在改变，华盛顿的政策获得国际支持，并对于迄今有多少个国家支持《香港国安法》的感到“沮丧”。

蓬佩奥说，其他国家正支持推行在第五代移动通信技术（5G）网络方面不使用中国科技巨头华为的设备，以及加大在南中国海的海上演习等举措。

蓬佩奥声称，美国的“强有力”外交方式使唤醒了国际社会，让他们意识到来自中国执政当局的威胁。

对于蓬佩奥发文哀悼昨晚辞世的台湾前总统李登辉，汪文斌回应时说，“台独”是一条走不通的绝路。

汪文斌说：“我们要求有关国家坚持“一个中国”的原则，谨慎对待涉台问题，不要向台独势力发出任何的错误信号。”