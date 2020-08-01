涉违国安法 罗冠聪等六人逃往海外后被通缉

《香港国安法》实施一个月，有消息称，香港警方通缉六名逃往海外的政治人物，包括罗冠聪、陈家驹、黄台仰、郑文杰、刘康及朱牧民，六人分别涉嫌煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全，均属违反《香港国安法》。消息指，警方或考虑冻结他们和相关组织在香港的户口。

综合香港星岛日报网及香港01报道，因《香港国安法》没有追溯期，警方是针对上述六人在7月1日后的言行发出通缉令。消息指他们因出席美国听证会、会见外国议员及接受访问、在社交网站发布讯息而涉及几项违反国安法的内容，包括呼吁其他国家制裁或抵制中国大陆或香港、争取外国支持推动港独、发放港独旗帜或帖文、要求外国停止与香港的引渡协议、成立“流亡议会”。一旦被通缉的六人入境香港，会即时被拘捕。

香港众志前常委罗冠聪在上月3日宣布离港，透过视像在美国国会听证会中，与议员见面及接受传媒访问时批评《香港国安法》，并在社交平台面簿（facebook）与推特（twitter）呼吁世界制裁中国中央政府及港府，包括终止引渡及制裁香港官员和警察，涉嫌煽动分裂国家。

主张“港独“的“学生独立联盟”召集人陈家驹已身在英国，他曾在社交网站展示“香港独立”旗帜及宣扬港独讯息，涉煽动分裂国家。

“本土民主前线“前召集人黄台仰曾是2016年“鱼蛋革命”领导者之一，翌年保释候审期间潜逃至德国获政治庇护。他曾在面簿发布片段，争取外国议员及传媒协助推动港独，涉煽动分裂国家罪。

去年曾被大陆指“嫖娼“行政拘留的英国驻港总领事馆前职员郑文杰，获释后前往英国寻求政治庇护，他接受两家传媒访问时声称筹组“流亡议会”以支援香港抗争活动，涉嫌煽动分裂国家。

“学生动源“前成员刘康则于今年6月底到英国寻求政治庇护，他曾在面簿呼吁其他国家抵制中国及港府，包括冻结官员资產与贸易制裁，涉勾结外国或境外势力危害国家安全。

占中三子之一的朱耀明牧师次子朱牧民，则是华盛顿“香港民主委员会”(HKDC)执行总监，他在面簿多次发文请求美国政府停止执行与香港的引渡协议，并众筹以推动外国制裁中国大陆及香港官员，涉勾结外国或境外势力危害国家安全。

