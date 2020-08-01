据悉中国考虑对支付宝及微信支付进行反垄断调查

熟知事态的消息人士指出，中国最高反垄断主管机关正考虑是否对支付宝及微信支付进行调查，主因央行认为两家数字支付业巨擘利用其市场主导地位压制竞争。

据路透社报道，消息人士透露，中国国务院反垄断委员会搜集支付宝及微信支付的资料已经超过一个月时间；支付宝为阿里巴巴集团旗下的蚂蚁集团所拥有，微信支付则隶属于腾讯麾下。

任何调查都将可能削弱对蚂蚁集团在沪港同步上市的热情，蚂蚁集团寻求的估值超过2000亿美元（2750.4亿新元）。

消息人士说，反垄断委员会尚未决定是否进行调查，也不清楚决定可能在何时做出。该委员会在“非常认真地”对待中国人民银行的建议。由于相关政策考虑事属机密，消息人士不愿具名。他们还称，蚂蚁集团和腾讯正在游说政府官员，努力想阻止调查。

国务院新闻办公室和央行没有回覆置评请求。蚂蚁集团和腾讯没有回复有关潜在调查的置评请求。

消息人士还说，中国央行正式向国务院反垄断委员会提出建议，在第二季度的某个时候调查非银行支付企业带来的反垄断问题。

据中国国内咨询公司易观国际数据，2019年最后三个月，中国的手机银行市场交易额约为56.2万亿元人民币（11.08万亿新元）。该公司估计，支付宝控制着55%的市场；而腾讯的金融科技业务，其中大部分是微信支付，拥有39%的市场。

但是当局一直渴望削弱它们的主导地位。为了鼓励较小的参与者进入市场，中国央行去年表示，计划标准化二维码支付的互操作性。

中国立法机构也在逾11年来首次讨论对其反垄断法进行重大修订，料包括扩展判断一家公司是否控制市场的衡量指标。