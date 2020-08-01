中国上半年服务贸易逆差仍不足同期六成

中国上半年服贸累计逆差仅为去年上半年同期逆差的58.9%。

据路透社报道，中国国家外汇管理局周五（7月31日）公布数据显示，6月份服务贸易逆差104亿美元（143.02亿新元），逆差额较上月的99亿美元增加5.5%；上半年服贸累计逆差764亿美元，仅为去年上半年同期逆差1297亿美元的58.9%。

外管局数据并显示，6月旅行差额为逆差68亿美元，占比达到65%，较上月略有上升；今年上半年旅行逆差规模为617亿美元，仅为去年同期1109亿美元的55.6%。

当月运输差额为逆差31亿美元，占比亦达到29.4%，较上月明显回升，这可能得益于国际贸易的恢复。

另外6月知识产权使用费逆差占比虽然较上月有所回落，但26.1%的占比仍处于较高水平。但需要指出的是，知识产权使用费逆差占比上升是因为旅行和运输逆差规模大幅回落导致，今年上半年知识产权使用费逆差174亿美元，和去年的176亿美元逆差变化不大。

外管局数据还显示，6月货物与服贸顺差344亿美元，较上月的597亿美元环减42.4%。6月货物贸易顺差449亿美元，环比减35.6%，上月为顺差696亿美元。

货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。