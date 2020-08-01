港科创公司创办人：建议开展全民检测

香港生物医学学者及多间科创公司的创办人杨梦苏认为，“全民检测”是目前香港所需，建议政府统筹，筹建临时大型化验所，化验所集合大学、民间实验室的机器及力量，短时间内加大检测能力。

据香港01报道，杨梦苏接受访问时说，全民检测目前已在多个地方成功推展，他认为可以为香港找出并中断隐形病毒传播链，要思考的问题只在于“香港有无（是否有）能力”。

他指出，全民检测必须于短时间内完成，否则人员流动又会影响防疫情况。如果要于五日内完成，就要每日完成30万次检测。然而，根据卫生署数字，目前香港的每日检测数字大约只有8800个，与全民检测的每日30万次检测，相差很远。

他分析，香港有800万人口，只要每个人检测，改成采用“混合样本”的检测方法，将五人组成一个样本去检验，验到阳性再逐人覆验，就可以将800万次急降到约140万次检测。

杨梦苏认为，香港本地有近一百间医务化验所，众多私营的实验室，而六间公立大学都有医学或生命科学学科。这些机构都有核酸检测机器（俗称PCR机），可以于短时间内提升香港的检测能力。

他建议，如果政府作统筹，提供地方建立一所或多区各一所临时的化验所进行病毒测试，处理好通风、消毒等问题，并将有关机构的检测仪器、专业人员都集中到化验所，做好保障人员的措施及政策，相信临时化验所可以大幅提升香港的检测能力。

有从事检测仪器销售的人员陆先生（化名）透露，近三个月，公司收到香港公司的查询达20个，但公司的订单已超出厂房的生产能力，因为全世界各地都有需求。他说，香港目前有200多间实验室，但能够做基因分子检测的，不超过30间。

陆先生认为混合样本有助香港进行大量检测，但他对香港推行全民检测有保留。他表示，香港化验的人手及地方都不足。不少大学生都对实验室重覆的工作厌倦，加上及待遇不佳，因此流失量很高，长期都面临人手不足问题。

他指，一个熟手的实验员，短时间内可以完成大量实验，但不熟手随时两小时都做不完一个实验。而且开厂房不容易，因为做病毒检测，有泄漏风险，一旦实验室受污染，清洗不简单。