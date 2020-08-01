阿里认购易居1.18亿股股份 或成第二大股东

阿里巴巴认购易居1.183亿股认购股份，或将成为易居中国企业控股的二股东。

据澎湃新闻报道，易居企业7月31日公告，阿里巴巴与易居签署股份认购协议，阿里巴巴附属公司有条件同意以7港元每股（1.24新元每股）的价格认购易居1.183亿股认购股份，总认购额为8.28亿港元。至此，阿里对易居的持股比例增至8.32%。

另外，易居拟向阿里巴巴票据持有人发行可换股票据。阿里巴巴票据持有人有条件同意认购本金额为10.31亿港元的可换股票据，按每年2%计息，三年期，票据转股价为10.37港元每股。

若可换股票据转股后，阿里持股比例将进一步上升至13.26%，跃升成为易居第二大股东之位。

在业务合作上，易居和阿里巴巴将成立合资公司，第一期计划投入50亿元（人民币，9.86亿新元），双方以现金方式同比例入股，阿里股权占比85%，为控股股东；易居股权占比15%。

该合资公司将是唯一代表阿里在中国大陆地区从事房地产的业务主体。由合资公司为主构建淘宝/天猫为核心的线上房产营销平台公司，包括线上旗舰店、数字化案场系统、数字化营销工具、房产交易后市场服务等，并研发推出响应产品和系统等。

阿里将提供平台资源和技术支持，在阿里、易居原有的业务基础上，共同建立线上线下交易生态闭环；易居则将发挥自身在房地产领域的资源和专业优势，组建独立技术运营团队配合合资公司开展工作及提供专业支持。

从双方合作的方式来看，阿里为易居提供战略和品牌赋能，将利用自身优势和未来合资公司的平台优势，为易居提供易居企业发展所需的各项战略决策咨询；阿里为易居数字化升级提供赋能，将为易居各项业务的线上化、数字化提供支持和解决方案。

同时，阿里还将帮助易居建立新模式下线上销售代理的能力；帮助易居旗下乐居公司进一步提升线上数字化营销能力，除原有业务外，乐居作为数字化营销招商运营服务商；帮助易居进一步提升房产经纪行业的整合运营能力，为易居整合的经济公司和经济人提供阿里平台上的数字化服务等。

事实上，早在2018年易居在港交所上市之际，就和阿里有着关系。彼时，阿里以3.9亿港元认购易居新股，成为易居的四大基石投资者之一。两年之后，阿里进一步增持。

