报告：美中科研合作促进中国军事现代化

斯坦福大学胡佛研究所（Hoover Institution）的一份报告指，美国与中国学者及研究机构之间的合作，促进了中国的“军事现代化”。

据美国之音报道，胡佛研究所7月30日发布的报告名为《全球参与：重新思考研究企业的风险》（Global Engagement: Rethinking Risk in the Research Enterprise）。

研究人员在一个由中国政府支持的公开学术数据库“中国知网”中找到254篇论文，这些论文是由115家美国大学和政府实验室的研究人员，与人称“国防七子”的七所和中国军方有关联的中国大学和研究所人员共同撰写。

论文涵盖了从化学、光电（photovoltaics）、材料科学到海军工程等一系列主题，胡佛研究所的报告指出中国科研人员涉嫌隐瞒他们与国防项目的真正隶属关系。

“国防七子”分别是北京理工大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、西北工业大学、南京航空航天大学和南京理工大学，这七所大学中有四所在美国商务部的出口管制实体名单上。

七子中最高产的是哈尔滨工业大学，254篇合著论文中有106篇与哈工大相关，哈工大的合做伙伴则包括哥伦比亚大学等共63所美国科研机构。

报告称“与中国的军事发展合作不符合美国的国家利益”，这种大量合作可能助长中国作为美国军事对手的实力。

报告建议美国研究机构扩大与中国合作伙伴的合作审查和尽职调查，建立共同的道德和伦理标准，以防止可能有助于威权政府或违反民主价值观的合作。

胡佛研究所在报告中称，无论是美国政府，还是美国大学和国家实验室，“都没有充分管理与外国实体进行研究接触所带来的风险”，“为了弥补这一缺陷，研究界应采用一种新的、主动的风险评估和管理范式，这种范式以操作安全（OPSEC）为基础，并通过能力成熟度建模（capability maturity modeling）加以实施”。

报告指出，机构应制定战略全球参与风险评估和管理计划（GERAMP）并设立全球参与审查办公室（GERO）。胡佛研究所还建议研究机构改变范式，采用操作安全（OPSEC）作为评估和管理外国参与风险的管理范式，通过全球参与成熟度模型（GEMM）正规化和优化其内部能力。

胡佛研究所高级研究员戴雅门（Larry Diamond）在讨论会上表示，这份报告并不是要排斥任何国家的人。这份报告是有关了解风险的，这样人们就可以采取适当的缓解措施。

曾担任联合国安理会反恐委员会执行局副主任的纽黑文大学教授斯托弗尔（Howard Stoffer）说：“我们需要小心，不要提供可能被中国某些人使用的战略军事信息，这些人不是亲美国的，会对美国非常有攻击性”。

斯托弗尔说：“我认为每一次合作都需要审视，这个合作真的会伤害我们，还是会帮助我们。如果合作是双方双赢的话，我们应该这样做。”