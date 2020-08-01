港学者：押后选举是逃避民情

民调显示，55%的受访者认为香港立法会选举应该如期举行。有香港学者认为，押后选举是逃避选举结果的表现。

据《明报》报道，香港中文大学政治与行政学系副教授马岳质疑政府以抗疫押后选举的原因，他认为，若政府让所有人在家工作，才会令人认为疫情是真正原因，“如果9月可以开学但不能选举，就会令人觉得是操控选举”。

他分析说，现在距离选举有30多日，有意回港投票的选民亦有足够时间检疫。将选举押后一年，令人怀疑是想用“临时立法会”通过一些法案或拨款。

马岳又说，政府找人大常委会解决宪制危机，但在国际上会被视为中国中央政府介入重写规矩，影响高度自治，对制度公信力破坏很大。他批评政府没有尝试疏导民情，押后选举是逃避结果。

另外，香港民意研究所昨日（7月31日）公布在7月27日至30日的调查，9092名受访者中，55%受访者认为选举应如期举行，21%认为可押后举行但不应该超过六个月，15%认为应押后选举至六个月或以上，有1%人认为要取消。

若以政治立场划分，近四成非民主派支持者认为应如期选举；自称是民主派支持者的受访者中，73%认为应如期选举。

美国白宫周五谴责香港押后立法会选举，指这是北京削弱香港民主又一例子。白宫发言人麦肯尼（Kayleigh McEnany）：“（押后选举）削弱造就香港繁荣的民主程序及自由。”

德国亦宣布中止与香港的引渡条约，外长马斯（Heiko Maas）在声明解释，港府取消名反对派立法会参选人的选举资格并延迟立会选举，是对港人权利的进一步侵蚀，故作出这决定。