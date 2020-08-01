日本民众也收到疑似来自中国的种子包裹

继美国和加拿大后，日本也有民众收到疑似来自中国的种子包裹，日本农林水产省周五（31日）呼吁民众注意，不要种植来路不明的植物种子。

据香港经济日报引述日本朝日新闻报导，消费者保护团体“国民生活中心”在各地设立的消费者咨询服务窗口，收到数起关于“收到装着类似植物种子物品的国际包裹”的咨询案件，从包装资讯来看，可能来自中国，但不清楚寄送这类包裹目的为何。

对此，日本农林水产省表示，包裹里部分是葱种子，但“可能带有病虫害”，呼吁民众不要种植来路不明的种子，收到可疑种子应先与相关单位联络咨询。

报道指出，住在神奈川县三浦市的一名68岁男性28日收到国际邮件，内有透明袋子装着大约100颗不明种子，虽附上写有“中国邮政”的寄送单，但寄件人不明，仅以英文写上“广东省深圳市”。

内容物说明栏以英文填写“珠宝”，收件栏则详细写上收件人的正确住址、姓名、手机电话。

这名男性指出，当初以为可能是订错东西所以就打开来看，本来也想过要种在院子里，不过后来还是决定先跟三浦市当局联络。

还有日本网民在推特（Twitter）贴出收到的种子照片，透明小夹链袋装着多颗浅棕色种子，同样附有中国邮政寄送单，寄件者地址也以英文写着“广东省深圳市”。

美国早前有至少27州的市民收到疑似来自中国的不明种子邮寄包裹。中国外交部发言人汪文斌曾回应称，中国邮政确认，这些邮包上的邮寄面单属于伪造，其布局与信息项等存在许多错误。中国邮政已跟美方商讨将邮件退回中国，以便中方调查。