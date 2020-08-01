中国证监会对瑞信咖啡、神州优车和氢动益维行政处罚

除财务造假外，中国监管部门还认定瑞幸咖啡存在不正当竞争。中国证监会7月31日发布关于瑞幸咖啡财务造假调查情况通报，瑞幸咖啡及两家关联的新三板挂牌企业神州优车、氢动益维受到行政处罚。

据第一财经报道，证监会公告信息显示，瑞幸咖啡境内运营主体及相关管理人员、相关第三方公司大规模虚构交易，虚增收入、成本、费用，虚假宣传等行为，违反了中国《会计法》、《反不正当竞争法》的相关规定。

同时对相关主体进行行政处罚的包括三部门：财政部、市场监管总局和证监会。在证监会的这份通报之前，财政部和市场监管总局也分别发布了对瑞幸咖啡调查的有关情况通报。

财政部检查发现，自2019年4月起至2019年末，瑞幸咖啡公司通过虚构商品券业务增加交易额22.46亿元（人民币，下同，4.43亿新元），虚增收入21.19亿元，占其对外披露收入51.5亿元的41.16%，虚增成本费用12.11亿元，虚增利润9.08亿元。

财政部查处虚报销售收入的数据，与此前该公司公告的虚假交易数字基本一致。

自今年5月6日起，财政部展开对瑞幸咖啡公司境内2家主要运营主体瑞幸咖啡（中国）有限公司和瑞幸咖啡（北京）有限公司成立以来的会计信息质量开展检查，并延伸检查关联企业、金融机构23家。

下一步，中国财政部将对瑞幸咖啡境内主要运营主体财务造假问题给予行政处罚。

另外，市场监管总局网站当天也发布通告，称正在对瑞幸咖啡上述两家运营主体，以及相关第三方公司的违法行为进行处置。

4月以来，市场监管总局成立专案组，对瑞幸咖啡涉嫌虚假交易等不正当竞争行为开展调查。调查显示，上述两家运营主体为获取竞争优势，存在通过虚假交易等方式制作虚假业绩并对外宣传的不正当竞争行为，相关第三方公司存在帮助虚假宣传的不正当竞争行为。

证监会同日发布的消息还显示，近日已依法将10起上市公司财务造假等涉嫌证券犯罪案件，移送公安机关。

2018年1月开始试运营的瑞幸咖啡，于2019年5月在纽交所上市，创造了中概股成立至上市时间最短的纪录。而上市不到一年被曝严重财务造假，也创造了中概股财务造假被揭发时间最短的纪录。