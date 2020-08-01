北京二手房7月价格走跌 未来上涨动力不足

中国北京二手房市场7月呈现量涨价跌的态势。业界预计，未来市场价格上涨动力不足，交易量和价格将出现小幅波动。

据中新社报道，贝壳研究院最新统计数据显示，今年7月份，北京二手房成交量环比增长了6.6%，同比增长35.2%。

由于疫情再起，北京二手房市场走出了与其他城市不同的复苏节奏。6月第三周北京成交量环比下降四成。此后疫情得到控制，市场需求逐渐回暖，成交量连续五周环比增加。7月后半月需求释放渐入平台期，周度成交环比涨幅收窄5%以内。

贝壳研究院数据显示，7月带客户看房量环比增长34%，450万元（人民币，下同，88.72万新元）以下房源环比增长率高于750万元以上房源近4个百分点。在成交方面，450万元以下房源成交占比较6月提升3个百分点。

在价格方面，贝壳研究院数据显示，7月份，北京二手房成交均价环比继续下跌3.1%，跌幅扩大。贝壳研究院分析认为，二手房成交均价下行主要受西城“多校划片”政策落地的影响。

针对未来北京二手房走势，贝壳研究院首席市场分析师许小乐认为，预计8月份成交量将会小幅下降，整体市场有望在三季度末实现年度累计成交同比回正。至于价格方面，在市场预期不强的情形下，均价上涨动力不足，预计呈下跌趋势。

也有专家认为，目前疫情尚未完全解除，楼市调控政策没有丝毫松动，7月过后北京二手房市场将大概率进入横盘企稳，量价小幅波动的状态。