台湾桃园机场预计全年亏13亿台币

台湾桃园国际机场营收受疫情影响，公司估计全年约亏损13亿元（新台币，下同，0.61亿新元），这是桃园机场公司40多年来首度亏损。

据香港中通社报道，桃机公司副总经理洪玉芬7月31日介绍，疫情让旅客从3月开始大幅减少，至6月累计已亏损1亿多元，营收比去年同期跌40%，目前每个月大约亏损2亿元，全年可能亏损达13亿元。

桃园国际机场于1979年启用，至今超过40年，2010年成立机场公司，每年都有获利。2017年营收首度破200亿元，去年营收创新高达235亿元，税后盈余有80.78亿元；今年将是机场营运40多年来首度盈余转负。

桃机公司统计，去年旅客量4800多万人次，目前每天约2000多人次，以往每天航班起降700多架次，现在约200架次，且多半是货运航班。

不过，靠着货运支撑业绩的台湾两大航空公司中华航空、长荣航空，6月份的货运量也较前月减少。华航累计上半年营收较上一年减29%，长荣航空累计营收减约43%。

根据桃机公司条例，公司可保留35%的盈余，其他65%之中，82%提拨至民航作业基金，18%分给机场所在地的桃园市政府。桃园公司称，今年不但无法获利，还亏损严重，没有盈余可提拨给民航作业基金及桃园市政府。