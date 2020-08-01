台检方大动作搜查立法院 侦办立委受贿案

为侦办两个有关立委受贿案件，台北地检署进入台湾立法院办公楼，对涉案立委办公室进行搜索，查扣涉案现金逾900万元新台币（逾42.21万新元）。

据中新社综合台媒报道，此次台北地检署侦办的两个案件，一是太平洋流通投资公司前董事长李恒隆涉嫌为争夺SOGO经营权，推动修正公司法“SOGO条款”而行贿五名立委；二是殡葬业者陈明瀚为变更阳明山土地使用类别而行贿立委，要求其向相关单位施压。

两案由专案小组经过一年多搜证，7月31日出动调查官及检察事务官230人，兵分65路展开全台同步搜索、约谈。检调部门通知立法院长游锡堃后，检调人员进入立法院中兴大楼，搜查四名现任立委办公室，查扣疑似贿款的现金920余万元新台币。

据报道，此次两案共有63人被约谈，其中包括六名现任、前任立委，分别为国民党籍立委陈超明和廖国栋，民进党籍立委苏震清、前立委陈唐山，无党籍立委赵正宇及今年刚卸任立委的时代力量主席徐永明。

调查局已将陈唐山、赵正宇及相关被告、证人移送台北地检署复讯。全案朝违反贪污治罪条例行、受贿罪方向侦办。

《中国时报》指出，这是台检调部门第八次搜查立法院办公室。过去几次搜索行动几乎都在法定会期以外的时间，彼时立委放寒暑假，被检调视为收网时机。此次恰逢台湾总统蔡英文宣示打贪腐、台湾前总统李登辉病亡，时机更敏感。