台湾新增七例病例 创近两月单日新高

台湾流行疫情指挥中心8月1日宣布，台湾新增七例冠病病例，再创6月7日社会活动解封后单日新高。其中一例过去两个月未离境，不排除是在本地感染。

据香港中通社报道，指挥中心称，这例感染源待厘清的病例，为比利时籍20多岁男性工程师，在中部从事离岸风电产业。入境台湾超过两个月，在台期间多在船上工作，迄今没有症状，7月底因出境需要、自费采检而确诊。

彰化县卫生局随后指出，这名工程师的足迹遍布彰化、台北、台中、宜兰，曾入住三间旅馆，去过两家健身房、四处酒吧。他在彰化县内活动的场所就有24处，共计371名接触者，包括多名计程车司机及医护人员。

自6月初解封社会活动后，台湾已超过100天没有本地新病例，仅有零星输入病例。7月以来，台湾输入病例有增加趋势，且先后有离台的日本、菲律宾人士确诊，多名专家认为本地已有无症状感染者，连日来呼吁民众警惕第二波疫情。

指挥中心指挥官陈时中在记者会上说，目前正在考虑加严戴口罩政策，请民众于电梯、各种娱乐场所等密闭空间活动时务必佩戴口罩，并落实勤洗手、咳嗽礼节等卫生好习惯，以降低感染风险。

台湾累计474例确诊，分别为382例境外输入，55例本地病例、36例军舰病例及一例待厘清。