李书磊当选中纪委国家监委机关党委书记

据中共中央纪委国家监委官网7月31日消息：中纪委副书记、国家监委副主任李书磊当选为中央纪委国家监委机关党委书记。

根据该官方消息，中央纪委国家监委机关在7月26日召开了第一次代表大会，中共政治局委员、中纪委副书记、国家监委主任杨晓渡受政治局常委、中纪委书记赵乐际委托，出席会议并讲话。

大会闭幕后，中央纪委国家监委机关第一届委员会和纪律检查委员会分别召开第一次全体会议。李书磊当选为机关党委书记。李书磊因此再添新职。

公开简历显示，李书磊生于1964年1月，自1989年12月至2014年1月在中央党校任职，期间曾在河北和陕西两省挂职。他在2014年至2015年间担任福建省常委、宣传部部长，2015年至2016年间担任北京市委常委、市纪委书记，2016年至今，任职中纪委副书记及国家监委副主任。

据网媒香港01等报道，李书磊是体制内以学术见长的“明星官员”，14岁就考入北京大学，24岁即获得北大文学博士学位，有“北大神童”之称。中国政坛上拥有博士、硕士学位的高官比比皆是，但大多都是在当官后“在职”获得高学历，像李书磊这样修读全日制博士，之后再从政的官员，被视为“正宗的博士”。

北大博士毕业后，李书磊到中央党校文史教研室任职。他早年以文学评论而在中国享有知名度，并被誉为中国“第五代评论家”。李书磊有出版过一系列文学评论以及剖析社会现实的文章，《为什么远行》、《杂览主义》、《重读古典》、《文学的文化含义》、《我观世音》等书籍，在中国学界颇有影响。

熟悉李书磊的知情人士透露，李书磊在中央党校的名声很好，很少打官腔，也没有官架，仍以学者的身份和口气与别人讨论问题。据悉，李书磊本人并不高调，担任党校副校长的六年间，没有接受过任何媒体的采访，被部下以“严谨”、“低调”、“务实”来评价。