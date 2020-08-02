研究平台统计美军7月有近70架次大型侦察机在南中国海活动

中国一个研究平台统计，美军今年7月有近70架次侦察机在南中国海活动，数量几乎是5月的两倍。

总部设在北京的中外学者网络“南海战略态势感知”昨天（1日）在微博和微信上公布，美军7月共出动67架次的大型侦察机，在5月为35次，6月为49次。

除了活动频率显著增加之外，“南海战略态势感知”指出，其活动的烈度也有大幅增强，在7月有多达13架次侦察机在非常规时间，即晚上8时至早上6时紧急升空，对南中国海实施侦察。

当月有九架次进入中国领海基线以外70海里范围内活动，六架次进入60海里，而最近一次在距离中国领海基线仅40余海里。

“南海战略态势感知”认为，相比以前，美空军在南中国海的分量的加重尤其明显，美空军各类战场监视及指挥飞机的加入表明，美军已经从“防范式”侦察转向“对抗式”侦察，“战场建设意味愈浓”。

“南海战略态势感知”也分析，美军抵近侦察越来越带有政治和军事施压的目的。“就军事角度而言，拥有全方位先进侦察手段的美军即便是要搜集中国的情报，也不需要保持如此高的航空侦察频率，并抵近到如此近的距离。”

平台预测，美军大型侦察机未来在南中国海特别是中国近岸的活动还将继续加强，并认为“这必将直接推高中美军事摩擦的风险”。

不过，“南海战略态势感知”也提到，在数据提取和分析的过程中，“难免会有遗漏”。平台说：“小型侦察机也不在统计范围内，且考虑到并非所有军机都开启ADS-B应答器。另外，舰载的侦察机活动也不掌握，如7月4日、17日美海军‘尼米兹’号和‘里根’号在南海举行双航母演习期间可能起飞舰载侦察机E-2D等。因此，真实的数目要更多。”