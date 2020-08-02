中国检测和方舱医院支援队在港停留时间分别为一个月及半年

中国媒体报道，由广东医疗队构成的大陆核酸检测支援队的香港通行证签注停留时间为一个月，而大陆方舱医院支援队的可在港停留时间为半年。

据中国《长江日报》今天（2日）报道，“内地核酸检测支援队”由中国国家卫生健康委组建，并由广东省卫生健康委从省内多家公立医院选派临床检验技术人员，其中部分“先遣队”队员将在今天赴港，协助开展实验室工作。

中国国家卫生健康委也已组建“内地方舱医院支援队”，湖北省将派出有实战经验的专家，为香港提供技术支持。

武昌方舱医院副院长、武汉大学人民医院医疗部副主任马永刚介绍，武汉大学人民医院团队7月23日在国家卫健委主持下，和香港医药健康局召开了视频会议，就武昌方舱医院的运行、管理等方面内容进行了交流和分享。

报道称，马永刚在7月27日得知自己将和几名同事被派往香港。

“内地方舱医院志愿队”拿到了香港亚洲国际博览馆的平面图进行研究。报道称，专家在建筑设计方面，将依据场馆情况进行排气通风管道改造，以及三区两通道改造等。

“内地方舱医院支援队”主体人员为武汉大学人民医院接管武昌方舱医院的核心成员，包括武汉大学人民医院副院长、武昌方舱医院院长万军，马永刚，武汉大学人民医院医院感染预防与控制办公室主任成于珈，武汉大学人民医院护理部副主任刘春英。

支援队的另两位专家分别来自中南建筑设计院股份有限公司、武汉中信建筑设计总院有限公司。