陈菊称监察院长是最后公职 国民党团：印证该职酬庸

台湾新任监察院长陈菊昨天（1日）就职，当天致词时说，对于立法院没给她机会接受检验表示遗憾，并强调监察院长是她的最后公职。国民党团总召林为洲认为，国民团不同意陈菊与所有监委上任合法性，下周将会就审查会与同意权行使程序声请释宪。

据台湾《联合报》报道，林为洲说，此次监察委员在立院行使同意权时，未完成人事审查会程序，变更审查程序投票又有委员不在场却被投票，立院却认定投票有效的重大瑕疵，并指同意权通过程序已违背民主原则。

党团副书记长林奕华也批评，国民党原本就预期，监察院长是陈菊成为五院（行政院、立法院、司法院、考试院、监察院）院长最终公职，而陈菊也证实，印证了监察院长一职就是酬庸，连同陈菊漠视个人被同意过程合法性争议，说法与民进党沆瀣一气，如何期待她上任后能独立行使职权。

林为洲也说，既然朝野对于废除考试院与监察院两院有共识，立法院应尽速成立修宪委员会展开修宪程序，这样也才能尽快展开废除两院的职权移拨工作。

陈菊昨天在抗议和质疑声浪中，就职出任监察院长。对于在野党质疑监委人事违宪，陈菊说，她非常用心准备，希望在立法院有机会接受各政党检验，但立法院没给她这个机会。陈菊说，她在台湾民主运动走过50年，每个阶段都接受最严格检验；监察院长将是她最后一项公职，她会尽人生最后的责任，让台湾成为没有恐惧、压迫，更加公平的社会。

监察院当天举行新任监察院长就职暨“国家人权委员会”揭牌典礼，陈菊同时兼任人权委员会主委。总统蔡英文揭牌并在致词时说，监察院“国家人权委员会”正式运作，是台湾人权保障的里程碑。

在副总统赖清德监交下，卸任监察院长张博雅交接印信给陈菊，赖清德还当场送上一个大拥抱给陈菊。赖清德说，陈菊必定不辜负人民所望。

相较场内温馨的气氛，场外出现数十人拉布条陈抗，民众还抗议警方限制人身自由。“政党联盟”主席周克琦也拿起大声公说：“弊案一堆，陈菊当监察院长，案子都不用查了。”