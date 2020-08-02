中国前副外长：中国要保持定力陷入 不能陷入新冷战无底陷阱

中国外交部前副部长何亚非在谈到中美关系时说，目前的形势不容乐观，但不管美国如何一意孤行，中国都要保持战略定力和战略自信，不能“随美国之风起舞”，陷入“新冷战”的无底陷阱。

何亚非在香港中通社昨天（1日）发布的专访中说，美国惯于把其战略竞争对手冠以“邪恶”之名，以占领大国博弈的“道义制高点”。

何亚非说：“随着两国关系日益紧张，加上美国大选年的特殊情况，突发事件随时还会发生，我们要做好两国关系进一步恶化的准备，但是依然要积极努力，力争取得相对有利的结果。”

他指出，中国必须从三个方面与美国进行博弈：首先，坚决反对冷战，维护世界和平；其次，坚决反对中美经济和科技“脱钩”； 第三，坚决反对以意识形态划线建立相互对立、隔绝的政治经济阵营。

何亚非提到，如今的中国不是前苏联，中国共产党更不是前苏联共产党，“这几十年特别是改革开放以来，中国人民取得的巨大成就给中国和世界各国尤其是美国人民带来了许多实实在在的好处”。

他也认为，如今的美国也不是几十年前的美国，自身并非铁板一块。“美国各州、企业和老百姓对中国的看法可能有些改变，但是希望中美合作做大经济‘蛋糕’、避免冷战损害双方根本利益的依然是多数。”

何亚非说，当今世界不是美苏冷战前和冷战期间的世界，“全球力量平衡变化和全球化发展已经改变了世界格局，世界已经不是‘美国的世界’，而美国和其他国家一样是‘世界的美国’”。

何亚非指美国政府推进美中经济科技“脱钩”，是想借此削弱中国的经济发展势头，以维护美国科技独大的地位，但这样做对美国企业和老百姓并无好处，属于“杀敌一千、自伤八百”。

他坦承，中国也需要做好部分“脱钩”的准备，但全球化大趋势不会逆转。

何亚非说：“在美国大选年政治喧闹沉寂之后，经济发展、健康生活依然是人民的首要选择。”