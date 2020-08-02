中国驻俄大使：中俄两军将进一步加强合作意愿

中国驻俄罗斯大使张汉晖说，中俄两军将进一步加强合作意愿、拓宽合作领域、深化合作内容。

张汉晖在俄罗斯卫星通讯社7月30日发布的专访中说，中俄军事合作在两国关系中占有重要地位，一直保持高水平运行，近年更呈现出全方位、多层次、宽领域、持续深化的良好态势，既凸显了中俄大国实力，充分体现了两国关系的特殊性，也昭示着双方携手维护全球与地区和平稳定的决心。

他说：“面对依然存在的战争威胁和日趋复杂严峻的国际形势，中俄两国军队将进一步加强合作意愿、拓宽合作领域、深化合作内容，中方愿与俄方继续加强在高层交往、联合演习、军事比赛、部队训练、人员培训、军技合作、反恐维稳等领域的务实合作，提升在重大国际和地区问题上的战略协作水平，共同应对单边主义、保护主义和霸权主义带来的挑战。”

张汉晖认为，中俄贸易额在疫情期间仍表现出较高的韧性，未来随着人员和货物往来逐步恢复，相信两国贸易额将加速回升。

在共同抗击疫情和美西方对中俄“抹黑打压”的背景下，张汉晖说，中国希望与俄罗斯一起在“中俄科技创新年”框架下切实推进在疫苗研发方面的合作。

张汉晖也说，中国欢迎俄罗斯总统普京访华，并说双方正就此保持沟通，相信此访将有利于双方进一步深化各领域务实合作，加强国际战略协作。