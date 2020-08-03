内地藉核酸检测取港人基因？ 港府：造谣恐触法

港府昨天发表声明说，网络舆论指内地方面协助香港进行冠病核酸检测，会使港人的基因资料被送往内地，是“故意散播谣言”。至于此举是否构成犯罪，港府相关部门会仔细研究，并收集证据。

这项发布在港府新闻网的声明还说，任何防疫工作绝对符合法律要求，强调中国中央政府的支援纯粹是协助港府加强病毒检测能力，“所有检测都只会在香港进行，不会将样本送往内地”。

香港自本月初起爆发第三波疫情，至今连续12天每天都有超过百起确诊病例，而且许多不明来源的本地感染，令人忧虑疫情失控。

为此，中国国家卫生健康委员会前天宣布组建广东“内地核酸检测支援队”及武汉“内地方舱医院支援队”，赴港协助冠病核酸检测工作，并为香港亚洲国际博览馆改建为“方舱医院”提供技术支持。

《长江日报》报道说，广东和武汉支援队在港的签注停留时间，分别为一个月和半年。

由60名临床检验技术人员组成的广东支援队，其中七名先遣队员昨午从深圳湾口岸入境香港，下榻九龙维景酒店。香港电台引述担任队长的广东省卫健委二级巡视员余德文的话，先遣队员会先了解工作计划和流程，之后负责核酸检测工作。

由六名专家组成的武汉支援队则暂未接到出发的命令。香港政务司司长张建宗昨天说，武汉支援队也会协助在港兴建一座全新的临时医院，由港府觅地，相关工作会尽快进行。

大陆援港抗疫继续在港引发两极化反应。有香港民众昨午在亚洲国际博览馆外，举标语牌欢迎大陆七名先遣队员抵港。

路透社则引述部分香港市民，表示担忧大陆以抗疫为借口搜集港人DNA样本加强监控。新民主同盟区议员谭凯邦表示，不少港人担心检测样本带有基因，当局能否保障病人隐私，同时也质疑大陆人员没有香港专业资历。谭凯邦昨天与一群泛民区议员到医管局大楼请愿，举标语对内地检测人员来港表达质疑。