蓬佩奥：特朗普将在未来几天对中国软件公司采取行动

美国国务卿蓬佩奥当地时间星期日（2日）表示，美国总统特朗普不久将对直接向中国政府提供数据、给美国国家安全带来风险的中国软件公司采取行动。

据美国之音报道，蓬佩奥在福克斯新闻频道《周日早间期货》节目上说：“特朗普总统已经说‘够了’。我们将解决这个问题，因此他将在未来几天就与中国政府有关联的软件所带来的一系列国家安全风险采取行动。”

不过，他并未列明是哪一间中国软件公司。特朗普上周曾说，他将最早于周六发布命令，下令在美国禁止社交媒体平台抖音的国际版TikTok。

在过去的几个月里，美国官员一再表示，TikTok目前隶属于在北京的中国软件公司字节跳动旗下，其处理的个人数据，会给美国带来安全风险。

蓬佩奥对此指出：“对美国人民来说，这是真正的隐私问题。长期以来，美国只是说‘天哪，如果我们玩得开心，或者一家公司能从中赚钱，我们会允许这种情况发生。”

据两位知情人士上周对路透社表示，根据最近的一项提议，字节跳动愿意将TikTok的美国业务剥离给微软，以期与白宫达成协议。这一提议得到了特朗普盟友的一些支持，包括共和党参议员林赛·格雷厄姆。

美国财政部长姆努钦周日在另一次采访中表示，审查外国商业交易对国家安全的影响的美国外国投资委员会（Committee on Foreign Investment）正在研究此事。