港媒：原本有17名立会参选人被取消资格

香港媒体获悉，港府内部本来认为被取消参选人选举资格（DQ）的有17人，最终只有12人DQ，原因是选举主任没有下最终决定。

据香港01报道，消息人士透露，原本社会民主连线副主席岑子杰、民主党成员许智峰、泛民主派议员朱凯迪、人民力量议员陈志全和前大专学界国际事务代表团发言人张昆阳也有很大机会被DQ，但是选举主任没有下最终决定。

据悉香港特首林郑月娥便在上周五提名期结束后宣布押后选举，所有选举程序随即终止，才令五人避过公开DQ。

香港政府上周四（7月30日）公布DQ12名立法会换届选举参选人，翌日随即宣布押后选举一年。

至于今年被DQ，明年参选是否也难入闸，消息人士透露，有关参选人即使这次被DQ，不代表日后无法参选，届时有关选举主任会重新评估提名是否有效。换言之，曾因逾越政治红线而被DQ的参选人，如果来年避开触踫红线，仍有机会一战。

消息人士说：“次次都重新评估，不排除会推翻上次决定，好似（前众志成员）袁嘉蔚，2018年她退出众志后，没有踩政治地雷，反而做地区工作，所以去年区议会选举便成功入闸；但今年她公开反国安法，触踫了政治红线，结果被落闸。”

消息又指，今次DQ12人，目的是要亮出一条清晰的政治红线，警告民主派知所进退，而非为斩断抗争派的参选之路。“同样道理，如果朱凯迪、陈志全、岑子杰、许智峰等继续触踫政府列出的红线，明年参选时会照样被DQ”。