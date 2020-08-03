据悉张晓明已抵港 料将就立法会真空期问题听取意见

港媒获悉，中国国务院港澳事务办公室副主任张晓明已抵港，预计会就香港立法会押后选举造成的真空期问题听取意见。

据《星岛日报》报道，据悉张晓明已经抵达香港，料就真空期问题听取意见。

中国全国人大常委会将于本月8日至11日在北京开会，可能会处理香港立法会押后选举造成的真空期问题。据了解，部分香港政界人士，包括人大政协已就此向中央表达意见。

身兼港区人大代表的现任立法会议员田北辰认为，立法会选举押后一年，立法会应由原班人马运作，处理去年内提出但尚未处理的法案及拨款项目。要令这些法案及拨款有认受性，最好由原班人马审议，即被DQ的人也应可继续参与接着一年的审议工作。至于被DQ的人明年再参选会否被DQ，田北辰估计要视乎他们未来一年的言行举止再决定。就算今年获确认的人，明年再参选，都是要重新看一遍他们的言行。

港府的全国人大常委谭耀宗则赞成常委会讨论及决定有关方案，他认为，人大常委会决定时，会全面考虑实际情况及相关影响。

对于特首林郑月娥早前表示，议员被DQ与延期选举应是两套不同程序，谭耀宗认为，这只是特区政府的想法，人大常委会要再开会讨论，常委会是否这样看是未知之数，如果人大常委会作了决定，相信大家会尊重，因为人大常委会已衡量及评估全面情况。