江苏文科状元无缘清北 被港大全奖录取

中国江苏高考中考出430分高分的淮安女生白湘菱，由于历史科目为B+无缘北京大学和清华大学，不过她最终申请了香港大学，并获得学校全额奖学金。

据扬子晚报报道，白湘菱的妈妈8月2日透露，女儿最终申请了香港大学，专业意向为金融类专业。港大还给与女儿全额奖学金。

作为江苏高考文科第一名，白湘菱作出这样的选择，和她高考的选测等级有关。虽然语数外三门的成绩达到了430分，但她因为选测等级中，历史科目为B+，与北大清华等高校无缘。

至于全省文科状元为何有一个B+就无缘清北，这是因为现行的江苏高考方案中，语文、数学和外语的总分为480分，考生的另外两门科目则以选测等级的方式来计入成绩。全国联盟高校对江苏高考的招生政策中，清华大学、北京大学等高校，全都要求选修科目等级在A以上。

记者联系了北大、南大等多所高校。北大江苏招生组表示，目前没有接到破格录取白湘菱的通知。南京大学负责淮安招生工作的李老师表示，招生组关注过白湘菱的情况，但招生工作中规则先行。

白湘菱申请的香港大学，在内地采用的是独立招生方式。教育部阳光高考平台“港澳高校招生”专题显示，在内地招生的21所港澳高校有两种招生方式，一种是香港中文大学和香港城市大学两所高校采用的统招方式，另一种是香港大学等13所香港高校和澳门大学等六所澳门高校采用的独立招生方式。

包括香港大学在内的13所港校，招生计划不分到省。考生须参加高考，并按照港校的要求报名，参加学校单独组织的笔试和面试，由学校根据考生高考成绩和其他要求录取新生。凡被香港13所独立招生院校录取的考生，不再参加内地高校远程网上统一录取。

香港高校本科课程1998年开始招收内地生，开启内地高中生赴港“求学之门”。

扬子晚报评论说，赴港读本科的内地学生，曾掀起港校抢夺内地高考尖子的话题。然而近年来，“港校热”逐渐降温。尤其是2013年，辽宁省文科状元刘丁宁被港大以全额奖学金录取，但在一个月后选择退学，第二年重新参加高考，带着辽宁省高考文科最高分的成绩考入北大中文系。从港校近年的招生情况来看，香港大学、香港中文大学获得的高考状元的比例有所下降。