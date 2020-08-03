北斗相关产品已出口120余地区 服务亿级用户

中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其周一（8月3日）介绍，北斗相关产品已出口120余个国家和地区，向亿级以上用户提供服务。北斗系统28nm工艺芯片已经量产，22nm工艺芯片即将量产。

综合路透社和澎湃新闻报道，他在国新办举行的新闻发布会上称，10年来中国卫星导航与位置服务产业总体产值年均增长20%以上，2019年达到3450亿元（人民币，下同，680.46亿新元），2020年有望超过4000亿元。大部分智能手机均支持北斗功能，支持高精度应用的手机已经上市。构建起集芯片、模块、板卡、终端和运营服务为一体的完整产业链。

冉承其说，北斗三号攻克了关键核心技术，实现自主可控。400多家单位、30余万科技人员集智攻关，攻克星间链路、高精度原子钟等160余项关键核心技术，突破500余种器部件国产化研制，实现北斗三号卫星核心器部件国产化率100%。

他介绍，北斗系统已全面服务交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业，融入电力、金融、通信等国家核心基础设施建设。北斗在中欧班列运输、京张高铁建设运营、民用航空等方面得到应用，基于北斗的高精度服务在抗击新冠疫情和南方水灾中发挥积极作用，正在加速进入新基建，与新一代通信、区块链、物联网、人工智能等新技术深度融合，北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现。

冉承其举例说，今年疫情中，雷神山、火神山建设里的精准测绘就是北斗立下的功劳，在救灾减灾车辆的运输方面，北斗也提供了高精度的基准服务。今年水灾抗灾过程中，北斗也作出了巨大贡献。比如在形变监测、提前预警、转移人员、保障生命财产安全方面，都起到了很好的作用。

受北斗三号全球卫星导航系统建成提振，中国股市卫星导航概念股周一早盘大涨，其中北斗星通早市涨停，报51.14元,涨4.65元。